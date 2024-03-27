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08:14, 27 марта 2024Силовые структуры

Бывшего замначальника полиции ГУ МВД по российскому региону осудят за взятку

В Красноярском крае осудят за взятку бывшего замначальника полиции ГУ МВД

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по региону. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Его дело направлено в прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения. Это уже второе дело в отношении правоохранителя, первое рассматривается в суде.

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый, зная о возможной преступной деятельности 28-летнего жителя Красноярска, начал требовать от него 300 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не задерживать мужчину и не проводить в отношении него оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее в Уфе 41-летнего бывшего заместителя начальника отдела полиции приговорили к семи годам лишения свободы за хищение денег у подчиненных.

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      Варвара Митина
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