Член паралимпийской сборной России погибла при теракте

Член паралимпийской сборной России Попова погибла при теракте в «Крокусе»

Член паралимпийской сборной России по настольному теннису Екатерина Попова погибла при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Гибель Поповой назвали большой утратой для спортивной общественности и сборной России. «Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении ПКР.

39-летняя Попова была двукратной чемпионкой России. В составе национальной сборной она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 140 человек.