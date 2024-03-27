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16:06, 27 марта 2024Спорт

Член паралимпийской сборной России погибла при теракте

Член паралимпийской сборной России Попова погибла при теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета России

Член паралимпийской сборной России по настольному теннису Екатерина Попова погибла при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Гибель Поповой назвали большой утратой для спортивной общественности и сборной России. «Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении ПКР.

39-летняя Попова была двукратной чемпионкой России. В составе национальной сборной она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 140 человек.

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      Дарья Коршунова
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