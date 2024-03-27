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04:05, 28 марта 2024Бывший СССР

ВСУ уличили в попытке решить проблемы с боеприпасами с помощью БПЛА

Полковник Кошкин: ВСУ решили компенсировать дефицит боеприпасов беспилотниками

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные Украины (ВСУ) решили компенсировать дефицит боеприпасов с помощью беспилотников, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что у страны достаточные запасы дронов, их регулярно удается пополнять.

«Беспилотниками решили компенсировать все дефициты боеприпасов, противовоздушной обороны. Все проблемы хотят решить с их помощью. Создали части и подразделения, которые состоят только из женщин-операторов дронов, что компенсирует дефицит мужчин», — рассказал военный.

Производят беспилотники, по его словам, маленькими артелями из 10-30 человек. Такая группа может произвести до 10 тысяч БПЛА в месяц, что помогает компенсировать большой расход дронов.

«Но у России беспилотников все равно больше», — предупредил Кошкин.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живую силу и военную технику в 136 районах зоны специальной военной операции. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

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