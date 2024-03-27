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10:46, 27 марта 2024Наука и техника

Определен новый способ борьбы с неизлечимой деменцией

Neuropsychopharmacology: подавление фермента PDE4B защищает от деменции

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Лидса и Ланкастерского университета в Великобритании определили новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера — неизлечимой деменции, характеризующейся дегенерацией нейронов головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Команда изучила, может ли подавление активности белка PDE4B защитить от прогрессирования болезни Альцгеймера. PDE4B — это клеточный фермент, который расщепляет молекулу циклический аденозинмонофосфат (циклический AMФ), регулирующую ряд клеточных процессов.

Ученые ввели ген снижения активности PDE4B в мышиную модель болезни Альцгеймера, у которой в головном мозге развиваются амилоидные бляшки, что является ключевым патологическим признаком заболевания. Оказалось, у мышей со сниженной активностью PDE4B не наблюдались нарушения памяти.

Используя функциональную визуализацию мозга, команда обнаружила, что у животных с нейродегенерацией был нарушен метаболизм глюкозы — основного источника энергии для метаболических процессов в клетках. Однако мыши с болезнью Альцгеймера с генетически сниженной активностью PDE4B продемонстрировали здоровый уровень метаболизма глюкозы в мозге. Исследователи связали это с уменьшением воспаления в тканях головного мозга.

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      Александр Еникеев
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