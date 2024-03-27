Добыча газа в России заметно выросла

«Ъ»: добыча газа в России выросла на 10 % в январе-феврале

По итогам февраля 2024 года производство газа в России выросло на 13,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня в 64,5 миллиарда кубометров. Добыча топлива в январе-феврале увеличилась на 10 процентов, до 131,5 миллиарда кубометров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что статистические данные включают в себя в том числе с учетом газа, сожженного в факелах. В феврале добыча крупных производителей, в основном приходящаяся на «Газпром», выросла на 20 процентов в годовом выражении по итогам февраля. За этот период времени показатель достиг уровня в 44 миллиарда кубометров, утверждают собеседники газеты.

В качестве главных причин заметного прироста добычи топлива в стране аналитики назвали высокий спрос на внутреннем рынке и эффект низкой базы в начале прошлого года. При этом независимые производители в начале 2024-го, напротив, понизили среднесуточное производство газа, резюмировали эксперты.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что с 2020 года прирост запасов природного газа в России за счет геологоразведки составил почти пять триллионов кубометров. Для сравнения, суммарные объемы добычи этого вида топлива в стране за этот период времени оказались на уровне в 2,5 триллиона кубометров.