Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:25, 27 марта 2024Экономика

Добыча газа в России заметно выросла

«Ъ»: добыча газа в России выросла на 10 % в январе-феврале

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам февраля 2024 года производство газа в России выросло на 13,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня в 64,5 миллиарда кубометров. Добыча топлива в январе-феврале увеличилась на 10 процентов, до 131,5 миллиарда кубометров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что статистические данные включают в себя в том числе с учетом газа, сожженного в факелах. В феврале добыча крупных производителей, в основном приходящаяся на «Газпром», выросла на 20 процентов в годовом выражении по итогам февраля. За этот период времени показатель достиг уровня в 44 миллиарда кубометров, утверждают собеседники газеты.

В качестве главных причин заметного прироста добычи топлива в стране аналитики назвали высокий спрос на внутреннем рынке и эффект низкой базы в начале прошлого года. При этом независимые производители в начале 2024-го, напротив, понизили среднесуточное производство газа, резюмировали эксперты.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что с 2020 года прирост запасов природного газа в России за счет геологоразведки составил почти пять триллионов кубометров. Для сравнения, суммарные объемы добычи этого вида топлива в стране за этот период времени оказались на уровне в 2,5 триллиона кубометров.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

      В Сербии рассказали о последствиях использования обедненного урана НАТО

      Уничтоженный «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

      Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон

      Супруги отметили столетний юбилей и заново обменялись свадебными клятвами

      Глава МИД Венгрии раскрыл опасения ЕС из-за изъятия активов России

      Собянин раскрыл число выписанных из больниц Москвы пострадавших в «Крокусе»

      Невеста обругала лучшую подругу жениха за раздражающий цвет платья

      Россиянин незаконно экспортировал лес стоимостью более 80 миллионов рублей

      Байден сократил упоминания Украины в речах после начала войны в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше