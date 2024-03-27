Иностранца из канала по вербовке террористов из «Крокуса» выдворят из России

Иностранца из Telegram-канала по вербовке террористов из «Крокуса» выдворят

В Санкт-Петербурге силовики нашли гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду, состоявшего в Telegram-канале, где были завербованы террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд привлек иностранца к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение миграционного законодательства») и назначил ему штраф в пять тысяч рублей. Файзулохонзоду отправят в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России с последующим принудительным выдворением из страны.

Из материалов дела следует, что он приехал в Россию 19 января 2024 года, получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке и заселился в общежитие, но по месту фактического проживания на учет не встал. Затем иностранец вступил в группу эмиссаров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Там проводилась вербовка террористов для совершения преступлений в России. Среди них были и те, кто устроил нападение на концертный зал в Москве 22 марта.

Четыре арестованных фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в СИЗО «Лефортово». Они на период десятидневного карантина рассажены по одному в двухместные камеры, а потом к каждому из них подсадят сокамерника.