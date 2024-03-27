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05:00, 28 марта 2024Среда обитания

Резиденцию «автомобильного короля» выставили на продажу

Бывший особняк Генри Форда в Джорджии выставлен на продажу за $4,5 млн
Генри Форд

Генри Форд. Фото: Scherl / Globallookpress.com

Бывшее поместье Генри Форда в штате Джорджия выставили на продажу. Особняк «автомобильного короля» оценили в 4,5 миллиона долларов, пишет The Atlanta Journal-Constitution.

Дом построен в Ричмонд-Хилл больше полутора века назад. Больше десяти лет он служил магнату зимней резиденцией. В данный момент здание реставрируется, однако доступно для покупки.

Площадь усадьбы составляет 390 квадратных метров. Одно только крыльцо занимает больше 180 «квадратов». В доме расположены четыре спальни и шесть ванных комнат. Также здесь есть просторный офис, кухня и буфет. На верхнем крыльце оборудован бар. Из окон открывается вид на пышную зелень и озеро Клара. К особняку пристроен гараж, рассчитанный на четыре машины.

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Поблизости есть поле для гольфа, носящее имя прежнего владельца усадьбы. Для членов клуба, на территории которого и находится поместье Форда, доступен глубоководный причал для яхт, спа-салон, бассейн, ферма и охотничий заповедник.

Ранее на продажу выставили особняк американской телеиконы Джонни Карсона. За бывшие владения ведущего передачи «Сегодня вечером» просят 5,3 миллиона долларов. Величественное поместье площадью 922 квадратных метра возникло на месте амбара, построенного в 1880 году.

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      Виктория Клабукова
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