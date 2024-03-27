Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:07, 27 марта 2024Путешествия

Грабитель напал на россиянку и повалил ее на землю на глазах ребенка на Маврикии

Le Mauricien: российскую туристку ограбили в первый день отдыха на Маврикии

Фото: Ally Soobye / Reuters

Злоумышленник ограбил российскую туристку в первый день ее отдыха на популярном африканском курорте Маврикий. Подробностями истории поделилось издание Le Mauricien.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 марта, в городе Флик-ан-Флаке. Когда 38-летняя путешественница возвращалась домой, у входа в здание на нее напал неизвестный мужчина. На глазах ребенка россиянки он повалил ее на землю и вырвал у нее из рук сумку.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Почувствовать себя миллионером за полторы тысячи рублей. За что россияне полюбили Маврикий и сколько стоит там отдохнуть?
Почувствовать себя миллионером за полторы тысячи рублей.За что россияне полюбили Маврикий и сколько стоит там отдохнуть?
7 февраля 2024

Уточняется, что туристка сразу же написала заявление в полицию. Травмы были легкими, поэтому она не пожелала обращаться к врачу. Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого — им оказался 24-летний житель города Маэбур.

В марте 2023 года работники отеля Morjim Grand Inn на индийском курорте Гоа попытались ограбить российскую туристку и выбили ей зуб. Друзья пострадавшей обратились в полицию, которая выяснила, что злоумышленниками оказались официант и электрик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Названа доля участвовавших в валютных операциях россиян

      Китайские компании растеряли весь рост за месяц

      Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

      В Запорожской области обнаружили оружие и боеприпасы внутри заброшенных домов

      Грабитель напал на россиянку и повалил ее на землю на глазах ребенка на Маврикии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше