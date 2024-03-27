Грабитель напал на россиянку и повалил ее на землю на глазах ребенка на Маврикии

Le Mauricien: российскую туристку ограбили в первый день отдыха на Маврикии

Злоумышленник ограбил российскую туристку в первый день ее отдыха на популярном африканском курорте Маврикий. Подробностями истории поделилось издание Le Mauricien.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 марта, в городе Флик-ан-Флаке. Когда 38-летняя путешественница возвращалась домой, у входа в здание на нее напал неизвестный мужчина. На глазах ребенка россиянки он повалил ее на землю и вырвал у нее из рук сумку.

Уточняется, что туристка сразу же написала заявление в полицию. Травмы были легкими, поэтому она не пожелала обращаться к врачу. Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого — им оказался 24-летний житель города Маэбур.

В марте 2023 года работники отеля Morjim Grand Inn на индийском курорте Гоа попытались ограбить российскую туристку и выбили ей зуб. Друзья пострадавшей обратились в полицию, которая выяснила, что злоумышленниками оказались официант и электрик.