Информацию о замеченном в «Крокусе» сотруднике ФСБ опровергли

Названный сотрудником ФСБ зритель «Крокуса» дал интервью

Мужчина, которого пользователи сети назвали сотрудником ФСБ, находившимся в «Крокус Сити Холе» во время нападения террористов, дал интервью.

В публикациях в соцсетях говорилось, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» организовала ФСБ. Авторы сравнили фотографии с места трагедии и места задержания подозреваемых в теракте. По их словам, на снимках присутствуют один и тот же человек.

В качестве доказательства этой теории заявляется, что у людей на обоих кадрах совпадают джинсы, ремешок от часов и верхняя часть лица.

При этом на снимках заметно, что у зрителя из зала и сотрудника на задержании разное телосложение, отличается форма носа, линия роста волос, а также одежда.

27 марта мужчина, которого в сети приняли за сотрудника ФСБ, дал интервью журналистам. Он рассказал, что работает строителем и пришел на концерт вместе с дочерью. «Меня зовут Алексей, и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме», — сообщил зритель. По его словам, теория об организации теракта ФСБ — чушь и наглость. «Не понимаю, какими словами можно чушь эту комментировать», — добавил он.

Информация о том, что на снимках из «Крокуса» и с задержания террористов изображен один и тот же человек, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий уточнил личность мужчины из зрительного зала.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».