Из полицейского ведомства ЕС пропали личные дела руководителей

Politico: личные дела руководителей Europol пропали из штаб-квартиры в Гааге

Личные дела руководителей полицейского агентства Европейского союза (ЕС) Europol пропали из штаб-квартиры ведомства в Гааге. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ агентства.

Как сообщается, летом 2023 года пропала группа особо секретных файлов, содержащих личную информацию высших руководителей правоохранительных органов. Источники рассказали, что некоторые документы были найдены брошенными в общественном месте в Гааге и принесены в отделение полиции.

«6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили, что личные бумажные дела нескольких сотрудников исчезли», — говорится в документе. По одной из версий собеседников издания, причиной утечки стал аппаратный конфликт с главой отдела кадров Массимилиано Беттином, отстраненным в ходе расследования. В полицейском агентстве ЕС отказались комментировать инцидент, сославшись на конфиденциальную информацию.

Ранее портал Axios сообщил, что сотрудник разведывательного подразделения Военно-воздушных сил США Джейсон Грей передал засекреченное фото ультраправому антиправительственному движению через канал на платформе Discord.