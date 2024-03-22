Сотрудник ВВС США передал засекреченное фото ультраправому движению в Discord

Сотрудник ВВС США передал засекреченную информацию ультраправому движению

Сотрудник разведывательного подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США Джейсон Грей передал засекреченное фото ультраправому антиправительственному движению через канал на платформе Discord. Об этом сообщает портал Axios.

«Следователи утверждают, что ныне бывший летчик Джейсон Грей, 28 лет, поделился изображением, которое "похоже было секретным", которое он "вероятно получил" благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ), когда находился на Аляске», — отмечается в материале издания.

Как отмечают следователи, Грей передал информацию движению «Бугалу», а также создал в социальных сетях страницу для сообщества. Отмечается, что его сторонники «стремятся спровоцировать вторую гражданскую войну в США или вторую американскую революцию, которую они называют "Бугалу"».

При этом военному не предъявлено обвинений в утечке данных. В ходе расследования на его личных устройствах были найдены изображения, демонстрирующие сексуальное насилие над детьми. В связи с этим он был уволен из ВВС США, а также приговорен к 60 месяцам заключения.

Ранее стало известно, что в секретных документах Пентагона, слитых в сеть военнослужащим ВВС Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой были обнаружены детали боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут). 21-летний рядовой был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord.