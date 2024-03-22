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11:33, 22 марта 2024Мир

Сотрудник ВВС США передал засекреченное фото ультраправому движению в Discord

Сотрудник ВВС США передал засекреченную информацию ультраправому движению

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Сотрудник разведывательного подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США Джейсон Грей передал засекреченное фото ультраправому антиправительственному движению через канал на платформе Discord. Об этом сообщает портал Axios.

«Следователи утверждают, что ныне бывший летчик Джейсон Грей, 28 лет, поделился изображением, которое "похоже было секретным", которое он "вероятно получил" благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ), когда находился на Аляске», — отмечается в материале издания.

Как отмечают следователи, Грей передал информацию движению «Бугалу», а также создал в социальных сетях страницу для сообщества. Отмечается, что его сторонники «стремятся спровоцировать вторую гражданскую войну в США или вторую американскую революцию, которую они называют "Бугалу"».

При этом военному не предъявлено обвинений в утечке данных. В ходе расследования на его личных устройствах были найдены изображения, демонстрирующие сексуальное насилие над детьми. В связи с этим он был уволен из ВВС США, а также приговорен к 60 месяцам заключения.

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      Максим Габриелян
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