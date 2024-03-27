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11:11, 27 марта 2024Среда обитания

Из-за черного снега в российском городе возбудили уголовное дело

В Ачинске полицейские возбудили уголовное дело из-за черного снега

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В городе Ачинске Красноярского края полицейские возбудили уголовное дело из-за черного снега. Виновным грозит арест на срок до трех месяцев, сообщает управление МВД по российскому региону в своем Telegram-канале.

Специалисты провели мероприятия, чтобы установить обстоятельства случившегося и выяснили, что предельно допустимые концентрации загрязняющий веществ были превышены — это подтвердили в Министерстве экологии Красноярского края.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 251 УК РФ "Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха"», — сообщили в МВД. Нарушителей пока не выявили — их могут арестовать на срок до трех месяцев.

Ранее жители Ачинска пожаловались на черный снег президенту России Владимиру Путину. Главным источником выбросов сибиряки считают заводы.

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      Нина Ташевская
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