Лед и воду нашли в пробуренных к заблокированным в Приамурье горнякам скважинах

МЧС: в трех пробуренных на руднике «Пионер» скважинах обнаружили воду и лед

В трех скважинах, которые пробурили к заблокированным горнякам на руднике «Пионер» в Амурской области, нашли лед и воду. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«Первая скважина пробурена на 170 метров от поверхности, обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 175 метров, обнаружены вода и лед. Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что специалисты также занимаются бурением четвертой скважины к заблокированным горнякам. Ее глубина составит 295 метров, из которых более 200 уже пройдено.

Для исследования нижележащих горизонтов рудника специалисты решили использовать две установки для бурения скважин, которые закончили свою работу. Это поможет понять полную картину по всей глубине выработки и принимать дальнейшие решения.

Ранее специалисты приостановили расчистку завалов на руднике из-за подвижности грунта. Также в «Пионере» сохраняется риск повторного прорыва породы.

Под землей более недели остаются заблокированными 13 горняков, об их судьбе ничего неизвестно. Обрушение породы на руднике произошло 18 марта. Директора рудника заключили под стражу.