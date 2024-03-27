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13:04, 27 марта 2024Путешествия

Летевший из Узбекистана в Россию самолет совершил вынужденную посадку

Летевший в Москву самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Карши, Узбекистан, в Москву, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром Кольцово из-за срабатывания датчика неисправности одной из гидросистем. По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно.

25 марта летевший из России в Турцию самолет резко сменил курс и сел в другом месте из-за дебошира на борту. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя деструктивно и мешал работе членов экипажа.

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      Марина Черняк
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