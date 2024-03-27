МИД Мексики: Луизиана приостановила закон о пресечении нелегальной миграции

Суд пятого округа США в Новом Орлеане штата Луизиана приостановил закон SB4 штата Техас о пресечении нелегальной миграции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

«Действие закона SB4 будет приостановлено до дальнейшего уведомления», — написала дипломат, добавив, что соответствующее решение Луизианы было принято на основании предоставленных Мехико аргументов.

Ранее стало известно, что более сотни мигрантов попытались прорваться через границу в США и сбили с ног бойцов Национальной гвардии Техаса.