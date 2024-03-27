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18:55, 27 марта 2024Мир

Луизиана приостановила закон о пресечении нелегальной миграции

МИД Мексики: Луизиана приостановила закон о пресечении нелегальной миграции

Фото: f11photo / Reuters

Суд пятого округа США в Новом Орлеане штата Луизиана приостановил закон SB4 штата Техас о пресечении нелегальной миграции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

«Действие закона SB4 будет приостановлено до дальнейшего уведомления», — написала дипломат, добавив, что соответствующее решение Луизианы было принято на основании предоставленных Мехико аргументов.

Ранее стало известно, что более сотни мигрантов попытались прорваться через границу в США и сбили с ног бойцов Национальной гвардии Техаса.

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      Виктория Кондратьева
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