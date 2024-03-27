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13:19, 27 марта 2024Мир

Минобороны Южной Кореи уточнило слова главы ведомства о Буче

МО Южной Кореи: министр Вон-сик говорил о неуместности выводов о Буче до суда

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Министерство обороны Южной Кореи уточнило слова главы ведомства Син Вон-сика о событиях в Буче, заявив, что глава ведомства не ставил под сомнение произошедшее, а говорил о неуместности выводов до окончания расследования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр Син Вон Сик, касаясь в ходе ответов темы "резни в Буче", использовал выражение "факты еще не были явно установлены" с точки зрения того, что, хотя резня в Буче была подтверждена различными косвенными доказательствами как явный факт, решение Международного уголовного суда по этому вопросу еще не было принято», — заявило Минобороны.

19 марта Син Вон-сик отказался давать собственную оценку событиям в Буче, так как «это окончательно не установлено как явный факт», что сильно отличается от категоричных и однозначных высказываний западных политиков о произошедшем.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российских войск к произошедшему в Буче. В частности, были показаны кадры с человеческими телами, лежащими на улицах города, оставленного военнослужащими Вооруженных сил России. В Министерстве обороны России подобные обвинения назвали провокацией.

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