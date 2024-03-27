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19:25, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Мошенники атаковали россиян в популярном мессенджере на фоне теракта в «Крокусе»

«ЛК»: мошенники воруют Telegram-аккаунты россиян на фоне теракта в «Крокусе»

Фото: Priscilla du Preez / Unsplash

На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» мошенники запустили фишинговые кампании, нацеленные на кражу аккаунтов россиян в популярном мессенджере. Как отмечают в пресс-службе «Лаборатории Касперского», речь идет о Telegram.

«Злоумышленники рассылают сообщения с предложением получить доступ к Telegram-боту якобы с последними новостями о произошедшем теракте. Для этого пользователя побуждают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую страницу авторизации в мессенджере», — говорится в сообщении компании.

После того как жертва атаки введет свой номер телефона и код подтверждения, она потеряет доступ к своему аккаунту в Telegram. Чтобы не попасться на удочку ворующих учетные данные кибервзломщиков, эксперты советуют использовать двухфакторную аутентификацию и критически относиться к сообщениям с различными просьбами, в том числе от знакомых.

Тем временем россиян предупредили о другой связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества. Преступники, используя официальные списки МЧС, могут скоро начать звонить и рассылать сообщения пострадавшим при теракте и родственникам погибших.

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      Вениамин Лыков
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