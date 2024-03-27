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15:46, 27 марта 2024Путешествия

На границе России и Латвии образовалась большая пробка из фур

На границе России и Латвии образовалась пробка из 180 фур

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На российско-латвийской границе образовалась большая пробка из грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба таможни Калининградской области.

По состоянию на 27 марта, перед пунктом пропуска МАПП Чернышевское находится 180 фур, еще около 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе после оформления калининградскими таможенниками.

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Отмечается, что на въезд в регион очереди нет. «Сотрудники МАПП Чернышевское оформили за сутки 68 грузовых автомобилей, следовавших в Литву, и 130 — въехавших на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 200 грузовиков ожидают в очереди на проезд через границу Калининградской области и Литвы. Европейская страна принимает вдвое меньше машин, чем позволяет пропускная способность пункта, поэтому на границе образовалась очередь.

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      Фариза Бацазова
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