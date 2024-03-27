На границе России и Латвии образовалась большая пробка из фур

На границе России и Латвии образовалась пробка из 180 фур

На российско-латвийской границе образовалась большая пробка из грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба таможни Калининградской области.

По состоянию на 27 марта, перед пунктом пропуска МАПП Чернышевское находится 180 фур, еще около 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе после оформления калининградскими таможенниками.

Отмечается, что на въезд в регион очереди нет. «Сотрудники МАПП Чернышевское оформили за сутки 68 грузовых автомобилей, следовавших в Литву, и 130 — въехавших на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 200 грузовиков ожидают в очереди на проезд через границу Калининградской области и Литвы. Европейская страна принимает вдвое меньше машин, чем позволяет пропускная способность пункта, поэтому на границе образовалась очередь.

