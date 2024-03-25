Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:32, 25 марта 2024Путешествия

На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

200 грузовиков стоят в очереди на границе Калининградской области и Литвы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Более 200 грузовиков ожидают в очереди на пропуск через границу Калининградской области и Литвы. Об этом РИА Новости сообщили в таможне российского региона.

По данным источника, Литва принимает в два раза меньше машин, чем позволяет пропускная способность пункта, поэтому на границе образовалась очередь. Кроме того, накануне днем европейская сторона без объяснения причин не пропускала большегрузы в течение двух часов.

Материалы по теме:
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
21 февраля 2024
«Даже не думал, что так разочаруюсь» Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
«Даже не думал, что так разочаруюсь» Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
29 февраля 2024

«Выезда в Литовскую Республику перед пунктом пропуска ожидает 180 грузовых транспортных средств, еще 25 стоит на заполненной нейтральной полосе после оформления калининградскими таможенниками», — уточнили в пресс-службе.

В Telegram-канале «МАПП Чернышевское» написали, что по состоянию на 10:00 (11:00 мск) отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 371 час. «Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — добавили авторы публикации.

21 марта Литва уже закрывала границу для грузовых машин. Тогда задержку объяснили сбоем в работе информационных систем таможни.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Власти подтвердили обнаружение дрона с бомбой возле нефтезавода под Самарой

      Таксист-мигрант наехал на женщину в Москве и попытался скрыться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше