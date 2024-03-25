На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

200 грузовиков стоят в очереди на границе Калининградской области и Литвы

Более 200 грузовиков ожидают в очереди на пропуск через границу Калининградской области и Литвы. Об этом РИА Новости сообщили в таможне российского региона.

По данным источника, Литва принимает в два раза меньше машин, чем позволяет пропускная способность пункта, поэтому на границе образовалась очередь. Кроме того, накануне днем европейская сторона без объяснения причин не пропускала большегрузы в течение двух часов.

«Выезда в Литовскую Республику перед пунктом пропуска ожидает 180 грузовых транспортных средств, еще 25 стоит на заполненной нейтральной полосе после оформления калининградскими таможенниками», — уточнили в пресс-службе.

В Telegram-канале «МАПП Чернышевское» написали, что по состоянию на 10:00 (11:00 мск) отставание в электронной очереди от зарезервированного времени составляет 371 час. «Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — добавили авторы публикации.

21 марта Литва уже закрывала границу для грузовых машин. Тогда задержку объяснили сбоем в работе информационных систем таможни.

