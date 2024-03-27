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14:47, 27 марта 2024Путешествия

На популярном горнолыжном курорте России предупредили об угрожающей опасности

Обстановка на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии попала на видео

На популярном горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии предупредили об угрожающей опасности. Обстановка в горной местности попала на видео, оно опубликовано в Telegram-канале курорта.

Отмечается, что на «Эльбрус» обрушилась непогода. На кадрах видно, как порывистый ветер поднимает снег с земли, образуя метель. Более того, в горах туман и плохая видимость.

Подобная ситуация вынудила администрацию курорта временно закрыть канатные дороги и горнолыжные трассы. В настоящее время они работают в привычном режиме.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за плохой погоды. Сильные дожди с грозами в популярном курортном городе спрогнозировали на утро 27 марта.

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      Фариза Бацазова
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