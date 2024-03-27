На Украине женщину обвинили в присвоении денег для ВСУ

Офис Генпрокурора: женщина присвоила 25 тысяч долларов, предназначенных ВСУ

На Украине женщину обвинили в присвоении почти миллиона гривен (около 25 тысяч долларов), которые предназначались Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом сообщает Офис Генпрокурора республики в своем Telegram-канале.

«При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении жительницы Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения», — заявляет ведомство.

Уточняется, что женщина — администратор Telegram-канала Никополя. По версии следствия, она неоднократно организовывала сбор средств для бойцов ВСУ. Подозреваемая собирала деньги на снаряжение, автомобили и квадрокоптеры, указывая реквизиты своих банковских карт, отметили в офисе. Согласно заявлению, женщина тратила пожертвования на свои нужды.

Ранее по делу о коррупции был задержан бывший высокопоставленный чиновник ВСУ. Он приобрел необоснованные активы на сумму почти в 58 миллионов гривен. Речь идет о машине, квартире в Киеве и 53 земельных участках.

