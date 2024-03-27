На Украине предсказали возникновение дефицита электроэнергии к лету

ДТЭК: на Украине летом может возникнуть дефицит электроэнергии

Из-за масштабных повреждений энергосистемы Украины в результате ночной атаки 22 марта, к лету в стране может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, входящий в состав холдинга ДТЭК, сообщает «Зеркало недели».

«Поражены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ (теплоэлектростанций, — прим. "Ленты.ру"), объект гидрогенерации. Также россияне много раз попали в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д.», — приводятся в публикации слова бизнессмена.

Коваленко пояснил, что ракетные удары подорвали способность украинского энергетического контура передавать электроэнергию и сильно сократили возможность ее генерировать. В связи с этим Коваленко предсказал возникновение на Украине серьезного дефицита электроэнергии к лету.

Ранее из-за повреждений, полученных в результате ночной атаки 22 марта, была остановлена работа Днепровской гидроэлектростанции.