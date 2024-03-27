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14:15, 27 марта 2024Бывший СССР

На Украине в здание военкомата бросили два коктейля Молотова

В Светловодске Кировоградской области в военкомат бросили два коктейля Молотова

Фото: garmoncheg / Shutterstock / Fotodom

В Кировоградской области Украины в здание ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») бросили два коктейля Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Светловодск около полуночи 24 марта. Бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью неизвестный кинул в фасад здания ТЦК. Огонь сразу же после этого потушили сотрудники военкомата. В результате никто не пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако неизвестно, по какой статье. Уточняется, что правонарушителю грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.

Ранее в Сумской области сотрудники военкомата напали на идущего по улице мужчину. Украинец неудачно попытался отбиться. В один момент он начал снимать происходящее, после чего представители ТЦК уехали.

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      Екатерина Грищенко
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