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15:24, 27 марта 2024Мир

На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

Business Insider: сомнения Запада в помощи приведут к потере территорий Украиной

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Сомнения Запада в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) приведут к дальнейшей потере территорий Украиной из-за превосходства России в артиллерии. Об этом сообщает газета Business Insider со ссылкой на экспертов.

«В то время, как она [Украина] продолжает тратить драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь со стороны Запада до сих пор недосягаема, Киев может в итоге потерять больше территории и опытных военных», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также обращают внимание, что Россия обладает значительным преимуществом в области авиации и российские Вооруженные силы будут способны наносить удары по Украине без сопротивления со стороны ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава удвоит вклад в инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Киева у стран, не входящих в Европейский союз (ЕС). При этом он не уточнил объемы помощи и ее цифры.

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      Максим Габриелян
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