Голая женщина подожгла церковь и полицейскую машину

В США голая 42-летняя женщина подожгла церковь и патрульный автомобиль

В США задержали обнаженную женщину, которая подожгла церковь. Об этом сообщает WINK-TV.

Инцидент произошел в городе Форт-Майерс, штат Флорида, утром 21 марта. Около 5:30 в экстренные службы поступили сообщения о двух небольших возгораниях. Одно из них потушили возле церкви, а другое — на одной из соседних улиц.

Возле подожженной церкви полицейские задержали 42-летнюю Тейлор Николь Пайетт, которая была полностью голой. Женщину посадили в патрульный автомобиль. Через несколько мгновений в машине загорелась обшивка одной из дверей. Выяснилось, что у Пайетт осталась зажигалка, хотя ее обыскали во время задержания. В полиции заявили, что она, видимо, «спрятала ее там, где правоохранители не обыскивали».

Женщине предъявили обвинения в поджоге, порче имущества и преднамеренном нанесении материального ущерба. Мотивы ее поступков неизвестны. В полиции затруднились сказать, была ли Пайетт прихожанкой подожженного храма.

Ранее в США задержали мужчину из штата Вашингтон, который попытался сбежать с трехлетней родственницей в лес, а потом искусал догнавшего его соседа. При этом агрессивный мужчина был полностью голый.