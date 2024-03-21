Голый мужчина сбежал в лес с трехлетней девочкой и искусал соседа

В США голый мужчина сбежал в лес с трехлетней родственницей и покусал соседа

В США задержали мужчину из штата Вашингтон, который попытался сбежать с трехлетней родственницей в лес, а потом искусал догнавшего его соседа. Об этом сообщает KCPQ.

Полицию вызвала жительница округа Китсап, у которой случился конфликт с родственником. Американка рассказала, что обнаружила мужчину у себя на заднем дворе. Он стоял полностью голым у костра. Через мгновение он ударил женщину, схватил ее трехлетнюю дочь и бросился бежать в лес.

Пострадавшая позвала на помощь, и за мужчиной бросился в погоню сосед, вооруженный пистолетом. Он несколько раз выстрелил в беглеца и попал ему в руку. Сосед отобрал девочку у ее неадекватного родственника и побежал домой с ней на руках, однако вскоре упал. Ребенок продолжил путь до участка, а раненый злоумышленник набросился на вооруженного обидчика и покусал его. В итоге соседу удалось освободиться от агрессивного мужчины и убежать.

Когда прибыли полицейские, родственник девочки все еще скрывался в лесу. Он вышел по требованию правоохранителей и был арестован. Мужчина находится на лечении в больнице, а после будет помещен в тюрьму. О мотивах его поступка не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель США устроил драку на свадьбе и откусил часть пальца пытавшемуся остановить его человеку. 21-летний Нэйтан Лэндси находился на свадьбе в городе Окономовок, штат Висконсин, когда, по словам свидетеля, неподобающим образом прикоснулся к одному из гостей, что вызвало недовольство окружающих.

