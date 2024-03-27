Названа необходимая модная одежда на весну

Glamour назвал куртки в рабочем стиле и топы в рубчик необходимыми весной

Фэшн-редакторы назвали необходимую модную одежду на весну 2024 года. Соответствующий материал публикует журнал Glamour.

Создать трендовый капсульный гардероб в текущем сезоне помогут базовые белые футболки и удобные кроссовки и кеды с универсальным дизайном, например Superga 2750 Cotu Classic. В то же время, по словам экспертов, необходимо пополнить гардероб топами в рубчик и с открытыми плечами, рубашками, свободными брюками и джинсами прямого кроя.

Кроме того, следует обратить внимание на кашемировые свитера, куртки в рабочем стиле и классические тренчи. При этом женственные образы получится составить посредством платьев с цветочным принтом, юбок из денима длины миди и макси и балеток из кожи, атласа или сетчатой ткани.

Что касается аксессуаров, в список вошли объемные сумки и солнцезащитные очки, особенно модель «авиаторы» в стиле 1970-х годов.

Ранее в марте американский модельер и предприниматель Томми Хилфигер назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе.