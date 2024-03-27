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16:14, 27 марта 2024Наука и техника

Названы особенности трофейной БМП Marder

Эксперт Климов: трофейная БМП Marder хорошо защищена от осколков

Фото: Armin Weigel / dpa / Globallookpress.com

Боевая машина пехоты (БМП) Marder 1A3, которая стала трофеем Вооруженных сил России, отличается слабым вооружением, однако она получила хорошую противоосколочную защиту. Особенности машины назвал военный эксперт Максим Климов в беседе с газетой «Взгляд».

Он отметил, что Marder разработали почти одновременно с советской БМП-1. По словам эксперта, немецкая машина отличается от советской более слабым вооружением и лучшей защищенностью. Однако дополнительное бронирование привело к увеличению веса машины. Климов подчеркнул, что характеристики подвижности Marder «не очень высокие».

Основным вооружением немецкой БМП стала автоматическая пушка калибра 20 миллиметров, которая может поражать живую силу и легкую бронетехнику противника.

«Основное достоинство машины — это ее броня. На сегодняшний день она не столь эффективна, так как не устоит перед современными противотанковыми средствами. Тем не менее БМП вполне способна выдерживать осколки от выстрелов артиллерии, что повышает живучесть машины. Именно этот аспект нам и инженерам нашего ВПК стоит изучить», — сказал он.

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Marder 1A3 отличается от базовой версии БМП дополнительным комплектом брони весом 1,6 тонны. Дополнительные бронелисты обеспечивают защиту лобовой проекции машины от огня пушки советской БМП-2. Также машина получила разнесенную броню крыши корпуса и башни для защиты от кумулятивных боевых элементов кассетных боеприпасов.

Ранее в марте стало известно, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали первую трофейную БМП Marder с линии боевого соприкосновения на авдеевском направлении.

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