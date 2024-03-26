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06:18, 26 марта 2024Наука и техника

Стало известно об эвакуации трофейной Marder из Авдеевки

Минобороны заявило об эвакуации трофейной БМП Marder из Авдеевки для изучения

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали первую трофейную боевую машину пехоты (БПМ) Marder производства ФРГ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Marder эвакуировали с линии боевого соприкосновения на авдеевском направлении. Эвакуировавший машину механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что работа была сложной, поскольку ее приходилось выполнять ночью.

«Дороги не видно, то есть как бы едем, когда по темноте, то есть как бы фары выключены. Идём вслепую... по намеченному маршруту, который заранее прокладываем», — отметил он.

Ранее украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder. По его мнению, машины несовместимы с автоматами Калашникова, а также отличаются недостаточной проходимостью.

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      Марина Совина
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