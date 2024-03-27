Депутат рассказал об опасностях влияния зарубежных площадок

Депутат Госдумы Антон Горелкин: именно в гейминге идет борьба за умы наших детей

В Москве на площадке гостиницы «Арарат Парк Хаятт» состоялась 22-я ежегодная конференция «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ». В рамках мероприятия прошла секция «Креативные индустрии и создание цифрового контента как элемент национальной безопасности», модератором которой выступил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Открывая секцию, глава ИРИ отметил, что контент не менее важен, чем общие аспекты технологической безопасности. «С каждым годом мы с вами, к сожалению, все больше в этом убеждаемся, когда видим самые разные форматы обмана зрителей и введения их в заблуждение», — отметил Гореславский.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин подчеркнул, что современные дети познают мир совершенно через другие информационные каналы, такие как игры и видеохостинги.

По словам депутата, одна из основных угроз в данный момент исходит со стороны принадлежащей Google платформы YouTube. «У нас есть сервисы, которые претендуют на замещение, это "VK Видео", Rutube. Появляются и другие проекты, NUUM и так далее. Но тем не менее YouTube — довольно серьезный вызов, потому что площадка недружественная, там блокируют наших блогеров, наши медиа», — отметил депутат.

Председатель правления РОЦИТ также подчеркнул особую роль гейминга, который тоже несет образовательную и познавательную функцию для детей и подростков. До недавнего времени отечественные проекты были слабо представлены в сфере геймдева, однако ситуация постепенно меняется. «Радует, что Институт развития интернета в прошлом году начал активно развивать эту историю. И мы ожидаем появления очень интересных крупных проектов в скором времени», — подчеркнул Горелкин.

Говоря об индустрии гейминга в России, Горелкин добавил, что, кроме самих игр, важно уделить внимание и инфраструктуре для их распространения. Он отметил, что в России существуют очень сильные компетенции в сфере креатива, приведя в пример кино и сериалы, однако гейминг требует иного подхода. Горелкин подчеркнул, что сегодня именно в играх идет «борьба за умы наших детей».

Спикер также напомнил о недавнем поручении президента России Владимира Путина развивать создание собственных игровых консолей. По его мнению, наиболее оптимальный вариант — облачный гейминг.

Говоря об импортозамещении, председатель правления РОЦИТ призвал платформы работать на общий результат, как одна команда. Координировать их действия может единый центр, предложил Горелкин. «Находить что-то общее, то, что нас всех объединяет как нацию, нужно и на уровне наших больших платформ», — отметил парламентарий.

Гореславский поддержал коллегу, отметив, что технологии и креативная индустрия должны развиваться вместе. В качестве примера спикер привел положительный опыт якутского технопарка «Квартал труда».

В дискуссии принял участие и начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков. По его словам, в России отмечается рост числа фейков, а аналитики повышают прогнозы по их охвату — в 2024 году ожидается распространение порядка 15 миллионов копий фейков, что превышает показатель прошлого года на 3 миллиона.

Помимо этого, представитель АНО «Диалог Регионы» привел статистику по цифровой грамотности россиян. По его словам, только 42 процента пользователей знают или что-то слышали о фактчекинге как о явлении, о дипфейках — 43 процента. Также в ходе проведенного АНО эксперимента выяснилось, что только 52 процента профессионалов в сфере медиа смогли отличить ложную информацию от правдивой. «Мы считаем, что фактчекинг и навык критического мышления — это базовая компетенция, которая обязательно должна присутствовать у всех граждан России для того, чтобы хотя бы минимизировать возможность введения в заблуждение как с помощью традиционных методов воздействия, так и с помощью новых технических решений», — подчеркнул Сергей Маклаков.

