Петербуржец посоветовал сотруднику Ozon поехать в зону СВО и чуть не лишился уха

Mash: петербуржцу разорвали ухо в пункте Ozon из-за совета поехать в зону СВО

Петербуржец посоветовал сотруднику пункта выдачи Ozon поехать в зону специальной военной операции (СВО) и чуть не лишился уха. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, 46-летний мужчина до этого сдал товар, не дождался возврата денег и пришел выяснить у работников маркетплейса, почему так происходит.

Когда посетитель беседовал с сотрудником, он оперся на стойку. Мужчина объяснил, что делал так из-за больной ноги. Работника Ozon поведение клиента не устроило. Тогда петербуржец пересел на табуретку, но и это вызвало раздражение у оппонента. Они начали спорить, визитер рекомендовал работнику отправиться в зону боевых действий. После чего, по словам петербуржца, тот набросился на него, повалил на пол и стал бить ногами. Кроме того, сотрудник угрожал заколоть мужчину канцелярским ножом.

У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга, синяки по телу и рваную рану уха. Россиянин написал заявление в полицию.

Дополнение: в компании Ozon подчеркнули, что готовы оказать жителю Петербурга всю необходимую помощь.

«Агрессивное поведение категорически неприемлемо для нас, как со стороны клиентов, так и тем более со стороны сотрудников пункта выдачи заказов. Сейчас разбираемся в ситуации вместе с владельцем ПВЗ и правоохранительными органами, сотрудник ПВЗ временно отстранен от работы», — отметил представитель маркетплейса в беседе с «Лентой.ру», добавив, что нападавшего работника попросили уволить.

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