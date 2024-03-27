Польша приостановила все учения после гибели спецназовцев

Минобороны Польши приостановило все учения после гибели пятого спецназовца

Министерство обороны Польши приостановило все учения после гибели пятого спецназовца за месяц. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о немедленном пересмотре всех процедур и условий безопасности после гибели спецназовца на учениях в Татрах. Инцидент во время учений по горной подготовке стал уже пятым несчастным случаем за месяц.

«Решением министра национальной обороны приостанавливается обучение с использованием взрывчатых веществ», — говорится в сообщении. Исключением являются мероприятия по подготовке к участию в миссиях и операциях за пределами страны, а также обучение украинских военнослужащих.

5 марта гусеничная машина неназванного образца переехала двух солдат НАТО на учениях Dragon-24 в Польше. Несчастный случай произошел в центре подготовки сухопутных войск в польском городе Дравск-Поморский.