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10:34, 27 марта 2024Мир

Польша приостановила все учения после гибели спецназовцев

Минобороны Польши приостановило все учения после гибели пятого спецназовца

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Польши приостановило все учения после гибели пятого спецназовца за месяц. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о немедленном пересмотре всех процедур и условий безопасности после гибели спецназовца на учениях в Татрах. Инцидент во время учений по горной подготовке стал уже пятым несчастным случаем за месяц.

«Решением министра национальной обороны приостанавливается обучение с использованием взрывчатых веществ», — говорится в сообщении. Исключением являются мероприятия по подготовке к участию в миссиях и операциях за пределами страны, а также обучение украинских военнослужащих.

5 марта гусеничная машина неназванного образца переехала двух солдат НАТО на учениях Dragon-24 в Польше. Несчастный случай произошел в центре подготовки сухопутных войск в польском городе Дравск-Поморский.

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      Юрий Леонов
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