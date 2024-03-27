Посол опроверг слова Макрона о перемирии во время Олимпиады

Посол Мешков: диалога с Францией о перемирии на Украине во время Олимпиады нет

Посол России во Франции Алексей Мешков опроверг слова французского президента Эммануэля Макрона о перемирии на Украине во время Олимпиады в Париже. Его цитирует РИА Новости.

Мешков рассказал, что считает странными разговоры о возможном прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже. «Диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет», — отметил российский представитель.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в стране.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Макрона, выступила с ответным предложением. Она заявила, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину.