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13:44, 27 марта 2024Мир

Посол опроверг слова Макрона о перемирии во время Олимпиады

Посол Мешков: диалога с Францией о перемирии на Украине во время Олимпиады нет

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Посол России во Франции Алексей Мешков опроверг слова французского президента Эммануэля Макрона о перемирии на Украине во время Олимпиады в Париже. Его цитирует РИА Новости.

Мешков рассказал, что считает странными разговоры о возможном прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже. «Диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет», — отметил российский представитель.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в стране.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Макрона, выступила с ответным предложением. Она заявила, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину.

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