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17:07, 27 марта 2024Россия

Появилось видео разрушения остановки в момент ДТП с автобусами в Курске

Опубликован ролик, на котором показано разрушение остановки при ДТП в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал видео, на котором запечатлен момент разрушения остановки с находящимися там людьми при ДТП в столице региона. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах видны несколько людей, стоящих на остановочном комплексе. В момент ДТП они готовились к посадке в автобус. Затем несколько человек, увидев летящий в остановку транспорт, побежали.

О крупном ДТП в Курске стало известно днем 27 марта. Один из автобусов, у которого отказали тормоза, протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От столкновения в одном из автомобилей взорвался газовый баллон.

По информации Старовойта, медицинскую помощь оказали 10 пострадавшим, шесть из которых госпитализировали.

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      Никита Абрамов
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