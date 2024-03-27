Появилось видео разрушения остановки в момент ДТП с автобусами в Курске

Опубликован ролик, на котором показано разрушение остановки при ДТП в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал видео, на котором запечатлен момент разрушения остановки с находящимися там людьми при ДТП в столице региона. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах видны несколько людей, стоящих на остановочном комплексе. В момент ДТП они готовились к посадке в автобус. Затем несколько человек, увидев летящий в остановку транспорт, побежали.

О крупном ДТП в Курске стало известно днем 27 марта. Один из автобусов, у которого отказали тормоза, протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От столкновения в одном из автомобилей взорвался газовый баллон.

По информации Старовойта, медицинскую помощь оказали 10 пострадавшим, шесть из которых госпитализировали.