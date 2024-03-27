При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли женщина с сыном из Таганрога

Уроженка Таганрога Виктория Ченгаева и ее сын погибли при теракте в «Крокусе»

Жительница города Таганрог Ростовской области Виктория Ченгаева и ее сын Артемий погибли в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила ее дочь Ангелина, передает РИА Новости.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщал, что в списках оказавшихся на концерте в «Крокусе» были четверо жителей южного региона, в том числе уроженка Таганрога и ее несовершеннолетний сын.

Позднее в обновленном списке погибших МЧС появилась фамилия Ченгаевой. Ее дочь подтвердила гибель матери и брата.

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в здание и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещения. Жертвами теракта стали 139 человек.