Пригожин высказался о восстановлении «Крокуса» после теракта

Продюсер Пригожин заявил, что «Крокус Сити Холл» нужно отстроить после теракта

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта. Его слова приводит Teleprogramma.pro

Медиаменеджер заявил, что концертный зал обязательно нужно отстроить заново. Он назвал «Крокус» уникальным местом из-за его масштаба и транспортной доступности. «Считаю, что это большая потеря и для зрителей, и для артистов», — отметил Пригожин.

По мнению продюсера, восстановление зала, где произошел теракт, не является спорным с точки зрения морали. «Весь мир построен на костях. Давайте тогда вообще снесем все города, и мы под каждым участком земли можем найти какие-нибудь останки», — пояснил он. Однако Пригожин отметил, что было бы правильным сделать в «Крокусе» мемориальную доску.

Ранее Пригожин раскритиковал иностранных звезд за молчание о теракте в «Крокусе».