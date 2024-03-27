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02:22, 27 марта 2024Мир

Пушков оценил минуту молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции

Пушков: Франция проявила человечность минутой молчания по жертвам в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил объявление во Франции минуты молчания по жертвам в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По его мнению, данное решение является «первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время». «Иначе все, что мы слышим от официального Парижа, это обещания послать войска и странные заявления властей об "экзистенциальной угрозе" (?!) Франции со стороны России, под которыми — ноль оснований», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч Франции и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». Встреча прошла во французском Марселе на стадионе «Велодром» 26 марта и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

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      Марина Совина
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