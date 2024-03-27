Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке

Путин передал привет российскому военнослужащему, который находится в Авдеевке

Президент России Владимир Путин передал привет военнослужащему, который в настоящее время находится в Авдеевке. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства в среду, 27 марта, прибыл в город Торжок Тверской области. По словам пресс-секретаря российского лидера, его визит связан с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.

На центральной площади президента ждали местные жители. Он из женщин обратилась к Путину и сообщила, что является матерью солдата, который находится в Авдеевке. «Передавайте ему привет», — ответил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа, она придает ему сил в переломные и трагические для страны моменты. Российский лидер подчеркнул, что культура поддерживает идентичность россиян и в такие моменты наделяет силой каждого человека.