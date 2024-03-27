Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов Росгвардии с Днем войск Национальной гвардии
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, передает РИА Новости.
«Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», — сказал российский лидер.
Глава государства отметил, что росгвардейцы выполняют важные задачи, в том числе борются с преступностью, экстремизмом и терроризмом в стране, а также защищают промышленные, транспортные и инфраструктурные объекты.
В декабре прошлого года Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ.