Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:11, 27 марта 2024Россия

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов Росгвардии с Днем войск Национальной гвардии

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, передает РИА Новости.

«Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что росгвардейцы выполняют важные задачи, в том числе борются с преступностью, экстремизмом и терроризмом в стране, а также защищают промышленные, транспортные и инфраструктурные объекты.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно о проживании обвиняемых в теракте в «Крокусе» в центре Стамбула

      На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

      В Сумской области произошел взрыв

      Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

      В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

      В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

      Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше