Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов Росгвардии с Днем войск Национальной гвардии

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, передает РИА Новости.

«Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что росгвардейцы выполняют важные задачи, в том числе борются с преступностью, экстремизмом и терроризмом в стране, а также защищают промышленные, транспортные и инфраструктурные объекты.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования по примеру Минобороны РФ.