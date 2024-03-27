Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран
Для России не существует недружественных стран, так как недружественными Россия считает лишь их элиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области, сообщает ТАСС.
«Достижений [культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — отметил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что Россия не будет «отменять» достижения мировой культуры, как это делают в Европе с русской культурой.
По словам Путина, культуру России необходимо рассматривать как неотъемлемую часть всемирной культуры и страна «гордится тем, что она является этой частью».
В ходе встречи президент России также заявил, что к «отмене» русской культуры призывают только неумные люди.