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19:24, 27 марта 2024Мир

Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран

Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Для России не существует недружественных стран, так как недружественными Россия считает лишь их элиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области, сообщает ТАСС.

«Достижений [культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не будет «отменять» достижения мировой культуры, как это делают в Европе с русской культурой.

По словам Путина, культуру России необходимо рассматривать как неотъемлемую часть всемирной культуры и страна «гордится тем, что она является этой частью».

В ходе встречи президент России также заявил, что к «отмене» русской культуры призывают только неумные люди.

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