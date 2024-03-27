Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран

Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты

Для России не существует недружественных стран, так как недружественными Россия считает лишь их элиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области, сообщает ТАСС.

«Достижений [культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не будет «отменять» достижения мировой культуры, как это делают в Европе с русской культурой.

По словам Путина, культуру России необходимо рассматривать как неотъемлемую часть всемирной культуры и страна «гордится тем, что она является этой частью».

В ходе встречи президент России также заявил, что к «отмене» русской культуры призывают только неумные люди.