Расходы россиян на 8 Марта серьезно превысили их траты на 23 Февраля

Бизнес в РФ заработал на продажах к 8 Марта в 2,1 раза больше, чем на 23 Февраля

Россияне гораздо активнее тратят в преддверии 8 Марта, нежели накануне 23 Февраля, следует из результатов исследования банка для бизнеса «Бланк», на которые ссылается ТАСС.

Средний доход представителей малого и среднего бизнеса в РФ в эти дни (с 5 по 8 марта и с 19 по 23 февраля) составил 4,9 и 2,3 миллиона рублей соответственно.

По данным исследователей, самыми популярными категориями товаров, продававшихся в Международный женский день, стали цветы (33 процента продаж), бытовая техника (28 процентов) и ювелирные украшения (14 процентов). Топ реализации в канун празднования Дня защитника Отечества возглавили товары для строительства (44 процента), автотовары (35 процентов) и электроника (6 процентов).

Ранее сообщалось, что около половины россиян (51 процент респондентов) оценивают свои траты на подарки к 8 Марта менее чем в три тысячи рублей. От трех до пяти тысяч и больше верхнего предела указанного ценового диапазона планировали израсходовать на эти цели 19 и 18 процентов опрошенных.