Россиян предупредили о разрушающей кости распространенной привычке

Врач Мясников заявил, что сладкие газированные напитки вызывают остеопороз

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что употребление сладких газированных напитков вызывает развитие остеопороза. Выпуск, в котором доктор предупредил россиян о разрушающей кости распространенной привычке, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что употребление сладких газированных напитков снижает скорость набора костной массы у детей. «Дети, которые мало двигаются, но едят много сладкого и пьют сладкие газированные напитки, не набирают костную массу, поэтому у них через сорок лет происходит ее снижение», — отметил врач.

По словам доктора, у таких детей кости в зрелом возрасте разрушаются быстрее, чем у тех, кто питался правильно. «Впрямую [сладкие напитки] не разрушают [кости], но к развитию остеопороза в постменопаузальном возрасте, конечно, приводят», — заключил медик.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что сладкие газированные напитки могут также провоцировать облысение у мужчин. По словам медика, при их употреблении у человека повышается уровень сахара в крови, в результате чего разрушаются волосяные фолликулы.