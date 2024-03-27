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09:21, 27 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, в среду, 27 марта, местами в северо-западных и юго-восточных районах края ожидается пожароопасность четвертого класса. В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности.

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Спасатели, в частности, напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.

«Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что разводить костер нужно на открытых площадках, окружив при этом место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. Более того, по истечении необходимости его следует залить водой или засыпать землей.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за плохой погоды. Сильные дожди с грозами ожидаются в популярном курортном городе утром 27 марта. Ветер достигнет скорости 20-23 километров в час.

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      Фариза Бацазова
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