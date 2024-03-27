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09:07, 27 марта 2024Силовые структуры

Россиянин незаконно экспортировал лес стоимостью более 80 миллионов рублей

В Бурятии следователи завели дело о контрабанде леса стоимостью 80 млн рублей

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

В Бурятии следователи завели уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно вывез из России лесоматериалы из древесины хвойных пород стоимостью более 80 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Он проходит обвиняемым по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

По версии следствия, с октября 2020 года по июль 2021 года участник внешнеэкономической деятельности через границу Таможенного союза ЕАЭС незаконно экспортировал поездом лесоматериалы объемом более семи тысяч кубометров. При этом происхождение материалов не было подтверждено, а в таможенные декларации экспортер вносил недостоверные сведения о происхождении древесины.

Ранее в Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей.

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