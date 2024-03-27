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16:16, 27 марта 2024Силовые структуры

Россиянин получил 11 лет колонии за растление детей в интернете

В Калининграде мужчина получил 11 лет колонии за интимную переписку с детьми

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Калининградский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя к 11 годам лишения свободы за интимную переписку с несовершеннолетними в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчину осудили по статье о развратных действиях. Во время заседания он признал вину. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на десять лет с принудительным лечением у врача-психиатра. Помимо этого россиянин выплатит потерпевшим 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным суда, в период с 14 апреля 2021-го по 23 ноября 2022 года фигурант общался с детьми в социальной сети. Он отправлял несовершеннолетним интимные фотографии и сообщения с высказываниями сексуального характера, а также общался с потерпевшими по видеосвязи. Всего от действий осужденного пострадали шесть девочек возрастом до 14 лет.

Ранее Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы 55-летнего гражданина Таджикистана, который растлил шесть малолетних детей.

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      Анна Габай
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