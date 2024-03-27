Россиянин склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков и получил 11 лет

Суд дал 11 лет жителю Ростова, склонившему 15-летнюю к употреблению наркотиков

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимый будет отбывать полученное наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло в марте 2023 года. Фигурант познакомился в интернете с 15-летней девочкой и, зная о ее возрасте, склонил в ходе личной встречи к употреблению запрещенных веществ. Его задержали сотрудники полиции. Известно, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Ранее актриса и заслуженная артистка России Рамиля Хисамова (Искандер) признала вину в покушении на сбыт наркотиков. Женщину задержали в конце августа 2023 года.