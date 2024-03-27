Россиянина оставили на полчаса в больничном коридоре без одежды после реанимации

V1.ru: под Волгоградом пациента оставили в коридоре без одежды после реанимации

В Городищенском районе под Волгоградом в центральной районной больнице пациента оставили на полчаса в коридоре без одежды и одеяла после реанимации. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Российские очевидцы предоставили изданию фотографию, на которой можно увидеть, как мужчина, скукожившись, лежит на носилках на полу. По их словам, пока мужчина дожидался рентгена, дверь на балкон была открыта. «С большим скандалом дедушку укрыли одеялом. Где у сотрудников больницы милосердие?» — возмутились свидетели.

Как утверждает V1.ru, в приемной главного врача больницы Егора Полукеева объявили, что подойти к телефону он сможет только через несколько часов, поскольку занят. В комитет здравоохранения Волгоградской области отправили запрос с просьбой прокомментировать случившееся.

Ранее сообщалось, что в Тюмени россиянка обнаружила на спине обугленную дыру размером с кулак, оставшуюся после обращения к гинекологу и проведения несложной операции в западно-сибирском медицинском центре.