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09:33, 27 марта 2024Россия

Российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист

Mash: бойцы России поразили замаскированный под зонд воздушный шар-террорист ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под зонд. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать их, чтобы бесшумно поражать цели. Российские бойцы выяснили, что данные устройства оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это.

Как утверждает Mash, конструкция украинского воздушного шара-террориста схожа с метеозондами, чтобы не попадать под работу артиллерии и средств противовоздушной обороны.

По информации издания, подобные конструкции ВСУ используют для устрашения мирных жителей приграничных российских регионов.

Ранее сообщалось, что танк российского батальона «Тигр» 255 полка в бою под Победой в Донецкой народной республике (ДНР) принял серию ударов FPV-дронов и под огнем ВСУ выполнил боевую задачу, пробивая путь для наступления.

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      Сергей Истомин
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