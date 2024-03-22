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03:47, 22 марта 2024Бывший СССР

Российский танк под огнем вражеских дронов пробил путь к наступлению

РВ: танк батальона «Тигр» под дронами ВСУ пробил путь к наступлению у Победы
СюжетРакетные удары по Украине:

Танк российского батальона «Тигр» 255 полка в бою под Победой в Донецкой народной республике (ДНР) принял серию ударов FPV-дронов и под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнил боевую задачу, пробивая путь для наступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованных кадрах по танку ведет огонь вражеская артиллерия и прилетают три дрона-камикадзе. Авторы канала отмечают, что их было значительно больше, но не все попали на видео. Танк под огнем ВСУ доделывает свою работу, пробивая дорогу для наступления, и возвращается обратно.

Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными Изай и Леший рассказали, что бойцы спецназа в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи Abrams и сняли видео изнутри. Военные рассказали, что танк не является необычным, каким его представляют западные страны и Украина.

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      Марина Совина
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