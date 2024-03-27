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20:45, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Стали известны новые подробности издевательств популярной блогерши над детьми

Фото: Sheldon Demke / St. George News / AP

Популярная американская YouTube-блогерша Руби Фрэнки, снимавшая видео о жизни своей семьи, вела дневник, в котором описывала издевательства над детьми. Новые подробности дела сообщает The Associated Press (AP).

По данным агентства, в дневнике Фрэнки писала о том, как морила детей голодом, заставляла их часами работать в жару и пыталась изолировать от внешнего мира. Из записей, в частности, стало известно, что блогерша сбривала им волосы на голове за непослушание, принуждала их спать на полу и иногда запирала в подвале.

Кроме того, мать считала, что один из ее сыновей одержим дьяволом. В записи от июля 2023 года, озаглавленной как «Большой день для зла», она рассказала, что погрузила голову ребенка в воду и закрывала ему рот и нос руками. Она утверждала, что таким образом якобы пыталась спасти его от дьявола. Отказ давать еду сыну она объясняла в дневнике словами «я не буду кормить дьявола».

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В феврале сообщалось, что Фрэнки приговорили к четырем тюремным срокам за жестокое обращение с детьми. Каждый из четырех тюремных сроков, назначенных блогерше, составил от 1 года до 15 лет. На суде мать согласилась с обвинениями, назвав их справедливыми.

Блогершу арестовали в августе 2023 года. Это случилось после того, как один из ее детей сбежал из дома и попросил у соседей еды и воды. По словам свидетелей, мальчик выглядел истощенным, а на его теле были открытые раны. Позднее аккаунт Фрэнки на YouTube, где она выкладывала ролики о семье, был заблокирован.

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      Олег Давыдов
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